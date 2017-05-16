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Фаворит академии

16.05.2017 20:20
Фаворит академии

Джимми Киммел снова назначен ведущим премии «Оскар» и проведет юбилейную 90-ю церемонию вручения наград американской киноакадемии, которая состоится 4 марта 2018 года.

«Хостинг “Оскара” стал пиком моей карьеры, и я благодарен Шерил, Дон и академии, попросившей меня снова поработать с двумя моими любимыми людьми, Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд», – сказал Киммел. «Если вы думаете, что мы облажались, с финалом в этом году, то вам стоит подождать и увидеть, что мы приготовили к 90-летию шоу!».

 

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