Фаворит академии

Джимми Киммел снова назначен ведущим премии «Оскар» и проведет юбилейную 90-ю церемонию вручения наград американской киноакадемии, которая состоится 4 марта 2018 года.

«Хостинг “Оскара” стал пиком моей карьеры, и я благодарен Шерил, Дон и академии, попросившей меня снова поработать с двумя моими любимыми людьми, Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд», – сказал Киммел. «Если вы думаете, что мы облажались, с финалом в этом году, то вам стоит подождать и увидеть, что мы приготовили к 90-летию шоу!».