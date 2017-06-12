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Финал истории

12.06.2017 13:15
Финал истории

Через пару недель завершится третий сезон «Фарго», который может стать последней  частью всей телеантологии. Об этом заявил шоураннер проекта Ноа Хоули во время визита на фестиваль ATX в Остине.

«Я не был уверен в том, что второй сезон увидит свет, и то же самое было с третьим. Когда первый сезон подходил к концу, FX сказали мне: “Если хочешь, то можешь на этом поставить точку”. Существует определенное число историй, которые можно рассказать в подобном ключе. И как бы мне это ни нравилось, но на данный момент новых идей нет. Поэтому смотрите десятую серию третьего сезона, поскольку она может оказаться последней», – сообщил Хоули.

Завершающие эпизода третьего сезона «Фарго» попадут на экраны 14 и 21 июня. Кроме того, Ноа Хоули работает над продолжением сериала «Легион» из вселенной Людей Икс, новый сезон которого выйдет  предположительно в первой половине 2018 года.

 

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