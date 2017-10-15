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Финиш мутантов

15.10.2017 13:45
Финиш мутантов

Режиссер Дэвид Лейтч завершил съемки второго «Дэдпула» с участием Райана Рейнольдса в образе титульного персонажа. Также подошел к концу съемочный процесс «Людей Икс: Тёмный Феникс» от Саймона Кинберга, премьера которых состоится 1 ноября 2018-го.

Компанию Дэдпулу во второй части кинокомикса составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин) и Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер»). 

Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»). На широких экранах продолжение супергеройского блокбастера о наемнике Уэйде Уилсоне окажется 31 мая 2018 года.

 

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