Финиш мутантов

Режиссер Дэвид Лейтч завершил съемки второго «Дэдпула» с участием Райана Рейнольдса в образе титульного персонажа. Также подошел к концу съемочный процесс «Людей Икс: Тёмный Феникс» от Саймона Кинберга, премьера которых состоится 1 ноября 2018-го.

Компанию Дэдпулу во второй части кинокомикса составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин) и Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).

Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»). На широких экранах продолжение супергеройского блокбастера о наемнике Уэйде Уилсоне окажется 31 мая 2018 года.