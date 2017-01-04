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Главный наставник

04.01.2017 11:00
Главный наставник

Вуди Харрельсон ведет переговоры о присоединении к касту фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Если всё получится, то актер появится в спин-оффе в роли наставника молодого Хана.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, а его друга Лэндо Калриссиана – Дональд Гловер. Главную женскую роль в спин-оффе получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

Съемки картины начнутся в феврале, релиз запланирован на 25 мая 2018 года.

 

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