Гнусная личность

Зак Эфрон решил примерить необычный для себя образ и сыграть серийного убийцу Теда Банди в инди-триллере с говорящим названием «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный» по сценарию Майкла Верви из «черного списка».

Сюжет ленты посвящен нездоровым отношениям между печально известным психопатом и насильником Банди и его девушкой Элизабет. Банди был харизматичен и привлекателен, обходительно вел себя с женщинами, что значительно помогало маньяку во время поиска жертв. При этом девушка Теда на протяжении многих лет отрицала его причастность к зверским убийствам, но в итоге сдала насильника полиции, и в 1989 году Банди был казнен.

Постановкой картины займется режиссер Джо Берлингер («Metallica: Some Kind of Monster», «Потерянный рай», «Ведьма из Блэр 2: Книга теней»). Старт съемок триллера намечен на 9 октября.