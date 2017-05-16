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Гнусная личность

16.05.2017 15:30
Гнусная личность

Зак Эфрон решил примерить необычный для себя образ и сыграть серийного убийцу Теда Банди в инди-триллере с говорящим названием «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный» по сценарию Майкла Верви из «черного списка».

Сюжет ленты посвящен нездоровым отношениям между печально известным психопатом и насильником Банди и его девушкой Элизабет. Банди был харизматичен и привлекателен, обходительно вел себя с женщинами, что значительно помогало маньяку во время поиска жертв. При этом девушка Теда на протяжении многих лет отрицала его причастность к зверским убийствам, но в итоге сдала насильника полиции, и в 1989 году Банди был казнен.

Постановкой картины займется режиссер Джо БерлингерMetallica: Some Kind of Monster», «Потерянный рай», «Ведьма из Блэр 2: Книга теней»). Старт съемок триллера намечен на 9 октября. 

 

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