Город женщин

Netflix выпустили полноценный трейлер мини-сериала «Безбожник» с Джеком О’Коннеллом, Мишель Докери и Джеффом Дэниелсом в главных ролях. Режиссером и сценаристом телевестерна выступил Скотт Фрэнк («Логан»), в продюсерах значится Стивен Содерберг.

Действие сюжета разворачивается в 1884 году. Зловещий бандит, Фрэнк Гриффин, терроризирует Дикий Запад в поисках своего приемного сына и одновременно бывшего партнера, Роя Гуда. Ранее парня внезапно заела совесть, и он сбежал от Фрэнка в охапку с награбленным после их финального совместного налета добром. Поиски приводят Фрэнка в тихий городок Ля Белль, где, по странным обстоятельствам, обитают одни женщины.

Премьера всех 7 эпизодов шоу состоится 22 ноября.