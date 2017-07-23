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Новости кино

Гости Хокинса

23.07.2017 13:30
Гости Хокинса

Netflix поделились 3-минутным трейлером второго сезона популярной мистической теледрамы «Очень странные дела», премьера которого запланирована на 27 октября.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн УолфхардГэтен Мэтараззо, Ноа ШнаппКалеб МакЛафлинМилли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол Райзер, Уилл Чейз, Сэди Синк и Дакр Монтгомери.

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