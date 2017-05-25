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Новости кино

Грехи подростков

25.05.2017 18:30
Грехи подростков

Съемки грядущего проекта из вселенной Людей Икс, «Новых мутантов», стартуют уже в июле, и режиссер ленты Джош Бун поделился с EW подробностями о фильме, также подтвердив, что он будет выполнен в хоррор-стилистике.

«Мы создаем полноценную хоррор-ленту, действие которой разворачивается в киновселенной Людей Икс. Никаких костюмов. Никаких суперзлодеев. Мы стараемся сделать нечто совсем далекое от этого», – заявил Бун.

И хотя постановщик не раскрыл подробностей сюжета, близкий к производству «Новых мутантов» источник сообщил изданию логлайн супергеройского блокбастера:

«Пятеро мутантов-подростков, запертые против своей воли в секретном подразделении, вынуждены столкнуться с собственными разрушительными способностями и с прошлыми грехами. Им предстоит спасти не мир или вселенную, но самих себя».

Кроме того, режиссер положительно отозвался о студии Fox, поделившись своими впечатлениями от работы над проектом: «Они хотят сделать спин-оффы “Людей Икс” максимально непохожими друг на друга. И Fox нашли для этой работы просто самого большого нёрда и фана в мире, что для меня очень важно. Конечно, я больше не 12-летний мальчишка, который отправлял письма Стивену Кингу и обожал комиксы Marvel, но я стараюсь придерживаться тех убеждений. Благодаря этому парню я не становлюсь шлюхой Голливуда. Я оглядываюсь назад и спрашиваю себя: а понравилось бы ему то, что я делаю? Гордился бы он мной? Исполнил ли я все свои подростковые мечты? Поэтому да, я определенно в восторге».

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро, обладающий способностью взлетать; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Над сценарием фильма работали Нэйт ГуолтниСкотт НойстадтерМайкл Х. Уэбер и сам Бун. Мировая премьера супергеройской ленты запланирована на 13 апреля 2018 года.

 

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