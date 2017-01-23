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Густой мрак

23.01.2017 00:10
Густой мрак

Первые кадры из телесериала «Мгла» – новой экранизации повести Стивена Кинга. Сюжет рассказывает о городе в штате Мэн, который после жестокого урагана накрывает густая мгла. Вскоре люди обнаруживают, что в ней обитают смертельно опасные существа.

В феврале канал Spike заказал пилотный выпуск «Мглы», затем утвердив производство целого сезона. Исполнительным продюсером назначен Кристиан Торп, создатель датского сериала «Рита». Сценарий написал Тед Голд, он же занял режиссерское кресло вместе с Адамом Бернштейном.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, премьера ожидается в этом году.

 

 

 

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