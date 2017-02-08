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Харизма Мундога

08.02.2017 14:00
Харизма Мундога

Мэттью МакКонахи подписался на участие в артхаусной комедии «Пляжный бомж», где воплотит образ главного героя по имени Мундог. Режиссером проекта выступает Хармони Корин, создатель лент «Отвязные каникулы» и «Трахальщики мусорных бачков».

Сюжет посвящен истории обаятельного и стихийного бунтаря-отщепенца, который предпочитает не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку. Продюсеры уверены, что из «Пляжного бомжа» получится этакий «Большой Лебовски» XXI-го века, «освежающе оригинальная, дерзкая и веселая укуренная комедия, которую может снять только Хармони Корин». Съемки фильма начнутся в июле.

Что касается предыдущей анонсированной ленты Корина, триллера «Западня» с участием Аль Пачино, Джеймса Франко, Идриса Эльбы, Роберта Паттинсона и Бенисио Дель Торо, то её отложили в долгий ящик, поскольку режиссер серьезно поссорился с одним из актеров.

 

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