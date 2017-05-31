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Хищница на ТВ

31.05.2017 13:45
Хищница на ТВ

Актер Дэвид Мазоуз, исполняющий роль юного Брюса Уэйна в сериале «Готэм», официально подтвердил, что Харли Квинн появится в финальных эпизодах третьего сезона шоу.

«Она участвует в финале, поэтому будьте начеку», – сообщил Мазоуз изданию Movie Pilot. Кто именно примерит на себя образ культовой суперзлодейки, актер не уточнил. Основной претенденткой называется Эрин Ричардс, играющая в сериале роль Барбары Кин.

Также Мазоуз рассказал о том, что ждет его персонажа в последних сериях третьего сезона: «Нечто крайне важное случится с Брюсом в конце 3 сезона – ему предстоит принять решение, которое отразится на всем, чем он занимается. <…> Брюс будет долго заниматься вхождением в новую роль, что он получит в финале, и это невероятно круто».

Два завершающих эпизода 3 сезона «Готэма» увидят свет 5 июня.

 

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