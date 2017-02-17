Хитрые братья

Дэниэл Крэйг и Адам Драйвер на первом кадре из комедийной ленты «Счастливчик Логан» режиссера Стивена Содерберга. В актерский состав также входят Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях, решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки NASCAR в Северной Каролине как прикрытие. Мировая премьера «Счастливчика Логана» состоится 13 октября.