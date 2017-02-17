Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Детский ад.
13 самых пугающих детей в кино
Дракула Многоликий.
15 экранных инкарнаций Дракулы
Пора в ящик.
11 произведений Стивена Кинга, которые хочется увидеть на телеэкране
Новая надежда.
15 актеров, которым уготовано стать звездами в 2016 году
На лицо ужасные.
12 красоток, сыгравших «дурнушек»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Хитрые братья

17.02.2017 10:57
Хитрые братья

Дэниэл Крэйг и Адам Драйвер на первом кадре из комедийной ленты «Счастливчик Логан» режиссера Стивена Содерберга. В актерский состав также входят Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях, решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки NASCAR в Северной Каролине как прикрытие. Мировая премьера «Счастливчика Логана» состоится 13 октября.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый кадр из «Счастливчика Логана»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Боевое братство. 10 голливудских звезд, служивших в армии (Борис Иванов, Film.ru)
16.11.2016
Борис Иванов, Film.ru

Боевое братство

Чтобы сыграть крутого парня, не обязательно им быть, но личный опыт не помешал еще ни одному актеру. Кто из голливудских звезд отдал родине не только экранный, но и военный долг?  →
Жираф большой, ему видней. 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав (Евгений Ухов, Film.ru)
17.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Жираф большой, ему видней

Отношения кинопроизводителей и зрителей всегда были непростыми, и равновесия в этом противостоянии «хочу» и «могу» достигнуть не удалось ни разу – невозможно снять...  →
Обмани меня. 12 актеров, солгавших ради роли (Евгений Ухов, Film.ru)
05.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Обмани меня

Если подходить формально, то вся актерская профессия построена на лжи: зрителя убеждают в подлинности характеров, событий, эмоций люди, которые всего лишь притворяются героями и персонажами. ...  →
Я не хотел, меня заставили!. 11 фильмов, навязанных известным актерам вопреки их желанию (Артем Заяц, Film.ru)
03.05.2016
Артем Заяц, Film.ru

Я не хотел, меня заставили!

Принято думать, что знаменитые актеры сами выбирают, где им сниматься, и иной раз остается лишь удивляться, почему они отказались от участия в хорошем фильме ради какой-то ерундовой картины  →
Да пребудет с вами сила. Визитки избранных Джей Джеем Абрамсом обитателей далекой, далекой галактики (Владислав Копысов, Film.ru)
02.05.2014
Владислав Копысов, Film.ru

Да пребудет с вами сила

Джеффри Джейкоб Абрамс – великий конспиратор, сделавший из одного только кастинга «Звездных войн» целое событие. Режиссер VII эпизода, предварительно выждав затяжную паузу,...  →
показать еще

Новости по теме

04.02.2017
Дэниэл Крэйг и Холли Берри на съемках драмы «Короли».
16.01.2017
Том Харди хочет сыграть Бонда в фильме Нолана.
03.01.2017
Адам Драйвер не хотел сниматься в «Пробуждении Силы».
27.12.2016
Адам Драйвер обещает выдающийся 8 эпизод Звёздных Войн.
14.12.2016
Адам Драйвер против трейлеров 8 эпизода «Звёздных Войн».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 изначально мужских киноролей, сыгранных женщинами 10 изначально мужских киноролей, сыгранных женщинами
16 лучших фильмов, длящихся меньше 90 минут 16 лучших фильмов, длящихся меньше 90 минут
13 неудачных розыгрышей в кино 13 неудачных розыгрышей в кино
7 богов киноэкрана 7 богов киноэкрана
13 крупнейших космических кораблей в кино и сериалах 13 крупнейших космических кораблей в кино и сериалах
13 самых завидных невест Голливуда 13 самых завидных невест Голливуда

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть