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Хранитель Готэма

31.10.2017 10:10
Хранитель Готэма

Локализованный ролик о создании кинокомикса «Лига справедливости», посвященный Бэтмену / Брюсу Уэйну, вновь сыгранному Беном Аффлеком. Премьера супергеройского эпика DC намечена на 16 ноября.

После битвы с Суперменом Брюс Уэйн снова обретет веру в человечество. Вдохновленный самоотверженным поступком пришельца с Криптона, Уэйн заручается поддержкой своего новоявленного союзника Дианы Принc (Галь Гадот), чтобы сойтись лицом к лицу с еще более могущественным врагом. Бэтмен и Чудо-Женщина должны как можно быстрее найти и собрать воедино команду людей со сверхспособностями, чтобы противостоять вновь пробудившейся угрозе. Казалось бы, теперь, когда самые сильные и одаренные люди планеты объединились в беспрецедентную группу ‒ лигу супергероев, человечество может спать спокойно, но это, к сожалению, не так. Состоящая из Бэтмена, Чудо-Женщины, Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), команда новых хранителей отправляется на поиски суперзлодея, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Главными антагонистами выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется  Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена и Билли Крудап, воплощающий образ отца Флэша. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

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