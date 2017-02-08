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Игры киборгов

08.02.2017 12:00
Игры киборгов

Актерский состав киноадаптации манги / аниме «Алита: Боевой ангел» пополнила Дженнифер КоннеллиРеквием по мечте», «Халк»), которой досталась роль одной из злодеек. Режиссером проекта выступает Роберт Родригес, а продюсером – Джеймс Кэмерон.

Сюжет развернется в XXVI веке и расскажет о девочке-киборге Гали, также известной как Алита (роль исполняет  Роза Салазар), чьи останки находит на свалке доктор Дайсукэ Идо (Кристоф Вальц) – хирург, занимающийся починкой киборгов, который спасает Гали, но она при этом теряет память. 

Также в касте заявлены Джеки Эрл Хейли (в качестве некоего монструозного злодея-киборга), Эд Скрейн в роли киборга Запана, владеющего мощным Клинком Дамаска, и Киан Джонсон, играющий возлюбленного Алиты по имени Хьюго, который учит её играть в моторбол. Образ злодея Вектора, руководящего игрой в моторбол, воплотит Махершала Али. Лане Кондор досталась роль Койоми К., выросшей на свалке сироты, а Леонарду Ву ‒ роль Кинубы, действующего чемпиона колизея киборгов. Неназванного персонажа сыграет Эйса Гонсалес, звезда сериала «От заката до рассвета».

Съемки «Алиты: Боевого Ангела» уже идут, на широких экранах блокбастер окажется 19 июля 2018 года.

 

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