Игры киборгов

Актерский состав киноадаптации манги / аниме «Алита: Боевой ангел» пополнила Дженнифер Коннелли («Реквием по мечте», «Халк»), которой досталась роль одной из злодеек. Режиссером проекта выступает Роберт Родригес, а продюсером – Джеймс Кэмерон.

Сюжет развернется в XXVI веке и расскажет о девочке-киборге Гали, также известной как Алита (роль исполняет Роза Салазар), чьи останки находит на свалке доктор Дайсукэ Идо (Кристоф Вальц) – хирург, занимающийся починкой киборгов, который спасает Гали, но она при этом теряет память.

Также в касте заявлены Джеки Эрл Хейли (в качестве некоего монструозного злодея-киборга), Эд Скрейн в роли киборга Запана, владеющего мощным Клинком Дамаска, и Киан Джонсон, играющий возлюбленного Алиты по имени Хьюго, который учит её играть в моторбол. Образ злодея Вектора, руководящего игрой в моторбол, воплотит Махершала Али. Лане Кондор досталась роль Койоми К., выросшей на свалке сироты, а Леонарду Ву ‒ роль Кинубы, действующего чемпиона колизея киборгов. Неназванного персонажа сыграет Эйса Гонсалес, звезда сериала «От заката до рассвета».

Съемки «Алиты: Боевого Ангела» уже идут, на широких экранах блокбастер окажется 19 июля 2018 года.