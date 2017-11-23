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Испанский трип

23.11.2017 18:02
Испанский трип

Терри Гиллиам сообщил о завершении монтажа своего главного долгостроя, ленты «Человек, который убил Дон Кихота», а также рассказал о процессе дальнейшей работы над проектом в интервью с The New York Times.

«Остались последние штрихи ‒ у нас уйдет пару месяцев на визуальные эффекты, звук, музыку. В целом фильм уже готов, и получается он удивительно прекрасным», ‒ заявил режиссер. «Я не люблю относиться к своей текущей работе слишком оптимистично или восторженно, но все люди, которые успели посмотреть ленту, отзываются о ней очень положительно. Посмотрим, так ли это на самом деле».

Попытки создать свою версию «Дон Кихота» Гиллиам предпринимает с 2000 года, но по тем или иным причинам съемки закрывались, откладывались или переносились, причем сам проект неоднократно видоизменялся. Сценарий за авторством Тони Грисони и самого Гиллиама представляет собой современный сатирический взгляд на легендарную историю. Сюжет посвящен замученному режиссеру рекламных роликов Тоби (Адам Драйвер), который едет в Испанию на съемки и встречается со странной цыганкой. Женщина презентует герою копию его студенческого фильма – лирического переосмысления «Дон Кихота», чье действие разворачивается в старинной испанской деревеньке. Пораженный находкой, Тоби отправляется в странное путешествие с целью отыскать ту самую деревню, где была снята лента, но оказывается втянутым в серию катастроф.

Образ Дон Кихота воплотил Джонатан Прайс (в разное время роль была закреплена за Майклом Пэлином, Робертом ДювалломЖаном Рошфором и Джоном Хёртом). Также в фильме появятся Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Ева Бэстеиро-Бертоли, Джоана Рибейро и Росси де Пальма, которая числится в касте ещё с 2000 года.

Мировая премьера «Человека, который убил Дон Кихота» ожидается в мае 2018 года.

 

 


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