История водителя

Несколько зарубежных постеров ураганного боевика «Малыш на драйве» от режиссера Эдгара Райта. В актерском составе проекта значатся Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Бернтал, Эйза Гонсалес и Джон Хэмм.

Молодой парень по прозвищу Малыш (Ансель Элгорт) – водитель от бога. Он так мастерски уходит от полицейского преследования, что его завербовал влиятельный преступник Док (Кевин Спейси), которому нужен водитель для ограблений средь бела дня. Малыш не любит участвовать в преступлениях, но он вынужден работать на Дока – пока наконец их соглашение не подходит к концу. Однако Док не собирается отпускать парня, который стал его «счастливым талисманом». Малыш понимает, что должен что-то предпринять, чтобы вырваться из криминального мира и укатить куда подальше со смазливой официанткой из кафе Деборой (Лили Джеймс).

В российском прокате фильм окажется 24 августа.