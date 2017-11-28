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Итоги войны

28.11.2017 13:50
Итоги войны

Хотя «Мстители 4» станут своеобразным финалом для текущей версии киновселенной Марвел, Кевин Файги уверяет, что студия уже строит далекоидущие планы и разрабатывает порядка 20 новых лент.

«Четвёртые „Мстители“ привнесут в супергеройские фильмы то, чего в них никогда не было ‒ финал. Картина разделит киновселенную на два разных периода: то, что было до „Мстителей 4“, и всё, что случится после. Мы сможем действительно удивить зрителей, в этом я не сомневаюсь», ‒ заявил продюсер.

Известно, что режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн прорабатывает развитие «космической» стороны киновселенной, но этим будущее франшизы не ограничится, сообщает Фагйи: «Сейчас она включает в себя 22 фильма, и на подходе ещё 20, которые будут резко отличаться от всего созданного нами ранее, такова наша цель». «Мы ищем совершенно иные миры, которые ‒ географически или по временным рамкам ‒ полностью отделены от уже исследованных нами миров», ‒ добавил глава Disney Боб Айгер.

Четвёртая часть «Мстителей» стартует в широком прокате 2 мая 2019 года.

 


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