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Камни раздора

11.08.2017 10:30
Камни раздора

Братья Руссо объявили об официальном старте съемок безымянной четвертой части «Мстителей». Премьера эпического блокбастера из киновселенной Марвел состоится в мае 2019-го, через год после релиза «Войны бесконечности».

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

На российских экранах «Мстители 4» окажутся 2 мая 2019 года.

 

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