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Новости кино

Капитан Лорк

22.06.2017 11:45
Капитан Лорк

Первый взгляд на капитана Лорка – персонажа Джейсона Айзекса из сериала «Звёздный Путь: Дискавери», где также сыграли Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп и Мишель Йео

Даг Джонс воплотит на экране лейтенанта Сару, научного офицера Звёздного Флота и по совместительству представителя новой для вселенной «Стар Трека» расы инопланетян. Рэпп так же сыграет научного офицера, лейтенанта Стэйметса, являющегося астромикологом, то есть специалистом по грибам. Йео примерит на себя образ капитана Георгиу на корабле Шензу, а Мартин-Грин изобразит капитан-лейтенанта корабля Дискавери.

Шоураннерами выступают Гретхен Берг и Аарон Хэрбертс. «Дискавери» станет первым сериалом франшизы со времен проекта «Звёздный путь: Энтерпрайз». Действие сюжета развернется между эрами оригинального «Звёздного Пути» и «Звёздного Пути: Следующее поколение». В проекте будет представлен новый корабль, новые персонажи и новые миссии, но в целом сохранится та же характерная для «Стар Трека» атмосфера и идеология. Пилотный эпизод срежиссировал Дэвид Семел.

Всего в первый сезон войдут 15 серий, которые разделят на первую и вторую «главы», по 8 и 7 эпизодов в каждой. Релиз первой главы ожидается 24 сентября, а второй – в январе 2018 года.

 

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