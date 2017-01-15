Кибер-нуар

Дени Вильнёв уже успел зарекомендовать себя в качестве талантливого постановщика, однако его «Бегущий по лезвию 2049» вполне может не оправдать надежд и оказаться провальным. Тем не менее, сам Вильнёв уверяет, что его фильм соответствует атмосфере и духу оригинальной ленты Ридли Скотта, поэтому сиквел должен понравиться фанатам.

«Уровень ожиданий очень высок, поэтому картину либо встретят с распростертыми объятиями, либо примут в штыки. И это вполне объяснимо: первый фильм был настоящим шедевром, и наш проект очень рискованный, вызывающий. Но всё же работа над ним стала для меня полезным и потрясающим опытом, я с невероятным волнением жду того момента, когда вы сможете с ним ознакомиться», – заявил режиссер.

«Оригинальный “Бегущий по лезвию” представляет собой фильм-нуар, затрагивающий темы меланхолии и экзистенциального кризиса, однако и мы не ушли от этой тематики. Сиквел создан в том же жанре, ему присуща та же атмосфера», – добавил Вильнёв.

После событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Баутиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян и Карла Джури.

На широких экранах «Бегущего по лезвию 2049» можно будет увидеть с 5 октября.