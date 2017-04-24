Книга Симбы

Режиссер Джон Фавро, недавно побывавший на кинофестивале Трайбека, рассказал о своем подходе к созданию игрового ремейка «Короля Льва» и о его отличии от «Книги Джунглей».

По словам Фавро, главное в данном случае – это принести дань уважения самым узнаваемым образам из оригинального мультфильма. «Разница в том, что “Книга Джунглей” была создана 50 лет назад, а “Король Лев” – 20, то есть в эпоху видео, и люди пересматривали его снова и снова множество раз. Поэтому мне нужно изучить важнейшие моменты сюжета. Кром того, в нем очень сильно чувствуется влияние мифов, и здесь придется копнуть немого глубже. Также я пытаюсь оказать честь оригинальным идеям и определенным ожиданиям, которые есть у зрителей», – говорит постановщик.

Роль Симбы получил Дональд Гловер («Атланта»), а к образу Муфасы вернется Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший персонажа в «Короле Льве» 1994 года. Над сценарием ленты работает Джефф Нэтансон («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), дата выхода в прокат еще не назначена.