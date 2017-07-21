Книги в огне

Опубликован первый кадр из новой экранизации антиутопии «451 градус по Фаренгейту» с участием Майкла Б. Джордана в образе пожарного Монтэга и Майкла Шэннона, сыгравшего его наставника Битти. Также в касте значатся Лора Харрьер («Человек-паук: Возвращение домой»), Лилли Сингх («Очень плохие мамочки») и София Бутелла («Мумия»), исполнившая роль Клариссы.

Сюжет киноадаптации знаменитого романа Рэя Брэдбери посвящен миру будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных-огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.

Написание сценария телевизионного фильма HBO доверили Рамину Бахрани и Амиру Надери, создателям драмы «99 домов». Бахрани также возьмет на себя обязанности режиссера картины.