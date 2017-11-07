Код Долорес

Хотя HBO пока что не спешат оглашать дату релиза второго сезона «Мира Дикого Запада», звезда sci-fi сериала Ивэн Рэйчел Вуд сообщила через свой твиттер, что шоу вернется на малые экраны «весной 2018 года». На данный момент канал выпустил только один трейлер нового сезона, впервые представленный на Комик-Коне в Сан-Диего.

Гигантский футуристический парк развлечений «Западный мир» предлагает своим посетителям все возможные развлечения. Помимо многочисленных аттракционов в парке, гостей развлекают роботы-андроиды, которые не могут причинить вред людям, но запрограммированы исполнять любые прихоти посетителей. Ежедневно в парк приходят сотни гостей, но однажды их отдых превращается в борьбу за выживание: андроиды выходят из-под контроля.

В каст также входят Джеффри Райт, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Саймон Куортерман, Тесса Томпсон, Хироюки Санада и другие. Режиссером, сценаристом и продюсером телепроекта выступает Джонатан Нолан. В продюсерах также значатся Джей Джей Абрамс, Джерри Уайнтрауб и Брайан Берк.