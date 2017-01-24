Когти Лауры

Empire поделились порцией свежих кадров из третьей сольной ленты о Росомахе с участием Хью Джекмана, Патрика Стюарта и Дафны Кин в образе Лауры Кинни / Икс 23. Кроме того, режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд подтвердил, что фильм получил жесткий рейтинг R.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Потрепанный временем Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Отечественный релиз «Логана» запланирован на 2 марта.