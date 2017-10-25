Когти наготове

Мутантка X-23 в исполнении Дафны Кин может получить свой сольный фильм от студии 20th Century Fox. Над сценарием картины трудится Джеймс Мэнголд, режиссер «Логана», где состоялось первое появление X-23 на широких экранах.

По словам Мэнголда, запуску проекта помог успех недавней «Чудо-Женщины», благодаря которому студии стали меньше бояться кинокомиксов о женских персонажах. Однако в данный момент сценарий спин-оффа об X-23 находится на самой ранней стадии разработки, и неизвестно, выльется ли он в итоге в полноценный фильм.

Что же касается возвращения Хью Джекмана к образу Росомахи, то актер еще раз подтвердил, что не собирается этого делать, заявив о своем желании увидеть нового исполнителя роли легендарного мутанта. Также Джекман добавил, что не планирует принимать участие в создании фильма об X-23 даже в должности продюсера.