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Когти разбойника

31.01.2017 00:00
Когти разбойника

Вспоминающий о Росомахе Тэрон Эджертон на первом кадре со съемок ленты «Робин Гуд: Начало». Компанию актеру составит звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан.

История фильма, описываемого в качестве аналога трилогии о Тёмном Рыцаре Кристофера Нолана, предоставит новый взгляд на знаменитого средневекового персонажа. По сюжету, вернувшийся из Крестовых походов Робин Гуд (Эджертон) обнаруживает свой родной Шервудский лес погрязшим в коррупции и пороке. Собрав банду из преступников и конченых негодяев, герой решает собственноручно исправить положение, не забывая также и о безудержном веселье.

В роли Малыша Джона появится Джейми Фокс, Дорнан сыграет Уилла Скарлетта, одного из участников шайки Весёлых Разбойников и по совместительству мужа Девы Мэриан (Ив Хьюсон). Образ центрального антагониста ‒ шерифа Ноттингема – воплотит Бен Мендельсон.

Автором сценария выступил Джоби Хэролд, недавно работавший над переосмыслением истории другого легендарного героя английских баллад – «Меча короля Артура» Гая Ричи. Режиссерское кресло «Робина Гуда» занимает Отто Баферст. Мировая премьера ожидается 23 марта 2018 года.

 

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