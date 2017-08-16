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Комната жертвы

16.08.2017 13:30
Комната жертвы

Психологический триллер «мама!» режиссера Даррена Аронофски обзавелся новым тизер-трейлером и кадром. В актерский состав проекта входят Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Кристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

Российский релиз фильма намечен на 14 сентября.

 

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