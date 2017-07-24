Компания Зверя

Звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон сыграет в триллере «Стекло» М. Найт Шьямалана – сиквеле «Неуязвимого» и «Сплита» с участием Сэмюэля Л. Джексона, Брюса Уиллиса, Джеймса МакЭвоя и Ани Тэйлор-Джой.

Действие сюжета развернется после финала «Сплита». Дэвид Данн (Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс (Джексон), который хранит секреты как Данна, так и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан выступит в качестве режиссера и сценариста картины, а Джейсон Блум снова возьмет на себя обязанности продюсера. На широкие экраны «Стекло» попадет 18 января 2019 года.