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Комплексы куклы

25.07.2017 12:30
Комплексы куклы

Энн Хэтэуэй планирует исполнить главную роль в комедийной ленте «Барби» Sony Pictures, от которой ранее отказалась стэндап-комедиантка Эми ШумерДевушка без комплексов»).

Сюжет посвящен истории девушки-неудачницы, которая живет в мире идеальных и высокомерных Барби, а затем попадает в реальность, где её нестандартную внешность наконец оценивают по достоинству. Создатели фильма обещают придерживаться современных (феминистских) представлений о красоте и личности. В целом проект описывается как комедийно-фэнтезийный наследник «Всплеска», «Зачарованной» и «Большого».

Первой сценаристской ленты была назначена Диабло Коди, известная по работе над «Джуно» и «Телом Дженнифер». Затем место Коди заняла Хилари Уинстон, чей драфт в итоге был переделан Эми Шумер и её сестрой Ким Карамел. Место режиссера проекта, по данным The Tracking Board, достанется Алетее Джонс.

Премьера «Барби» намечена на 29 июня 2018 года.

 

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