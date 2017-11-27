Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Успеть за 30 лет.
5 ролей, за которые мы любим Джесси Айзенберга
Кино-глаз.
10 фильмов и сериал, делающие зрителя центральным персонажем
Пугающая бесконечность.
15 опасностей, таящихся в космосе
Не верь глазам своим.
12 байопиков, искажающих факты
Откровенный ужас.
20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Конец перерыва

27.11.2017 17:45
Конец перерыва

Съемочный процесс шестого сезона «Карточного домика» возобновится не ранее 8 декабря, сообщают Netflix. Ранее стриминговый сервис приостановил создание заключительной части шоу из-за скандала вокруг Кевина Спейси.

В данный момент авторы сериала активно переписывают сценарий и придумывают, как «избавиться» от главного героя Фрэнка Андервуда. По слухам, сценаристы готовы прибегнуть к самому очевидному варианту и попросту убить персонажа Спейси (его аналог из британского «Карточного домика», Фрэнсис Уркхарт, погиб в заключительной серии). Окончательное решение о судьбе Андервуда примут шоураннеры Мелисса Джеймс Гибсон и Фрэнк Пульезе.

О том, что 6 сезон шоу станет финальным, Netflix объявили почти сразу после публикации обвинений в сексуальных домогательствах в сторону Кевина Спейси, вскоре заморозив съемочной процесс и уволив актера. Жалобы о непристойном поведении Спейси также поступили от нескольких участников каста «Карточного домика».

 


 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Уродство по-американски. О чем свидетельствует свежий секс-скандал Кевина Спейси? (Борис Иванов, Film.ru)
06.11.2017
Борис Иванов, Film.ru

Уродство по-американски

Секс-скандал Кевина Спейси растет как на дрожжах. Всего несколько дней назад обвинение звезды в сексуальных домогательствах, выдвинутое актером Энтони Раппом, обсуждалось как изолированный инцидент  →
О женщинах либо хорошо, либо ничего. 11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях (Евгений Ухов, Film.ru)
04.11.2017
Евгений Ухов, Film.ru

О женщинах либо хорошо, либо ничего

«Карточный домик» - лучшее описание сегодняшней ситуации в Голливуде. Западную киноиндустрию сотрясает скандал за скандалом  →
Начни с улыбки. 13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий (Евгений Ухов, Film.ru)
03.08.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Начни с улыбки

Плох тот комик, который не мечтает сыграть Гамлета – этой слегка перефразированной поговоркой можно объяснить страсть комедийных актеров время от времени появляться на экране в необычных для...  →
Зло повержено?. Почему на американском ТВ закончилась эра антигероев (Евгений Ухов, Film.ru)
30.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Зло повержено?

Июнь – традиционное время подведения предварительных итогов сезона на американском ТВ. Американская телевизионная академия начинает формировать списки номинантов на премию «Эмми»  →
Конвертируемая валюта. Почему книжные экранизации становятся все лучше (Артем Заяц, Film.ru)
28.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Конвертируемая валюта

Много лет с фразой «книга лучше, чем фильм» было бессмысленно спорить, и понятно почему: если литераторы могли позволить себе воплощать на бумаге любые, даже самые смелые фантазии, то...  →
Блог: Мелькнула безумная мысль (Борис Хохлов)
31.10.2017
Борис Хохлов

Блог: Мелькнула безумная мысль

Мелькнула безумная мысль, а вдруг эти две истории с Вайнштейном и Спейси - это такая «боратовщина»? Потенциально оскарное мокьюментари от продюсера Харви Вайнштейна с оскарными...  →
показать еще

Новости по теме

15.11.2017
Брайан Крэнстон вступился за Кевина Спейси и Вайнштейна.
13.11.2017
Актер Кристофер Пламмер выступил в защиту Кевина Спейси.
12.11.2017
Netflix переписывают сценарий 6 сезона «Карточного домика».
09.11.2017
Кристофер Пламмер заменит Кевина Спейси во «Всех деньгах мира».
04.11.2017
Кевин Спейси уволен из шестого сезона «Карточного домика».

Свежие рецензии


Главное

Знаете ли вы, кто этот мощный старик?
27.11
Знаете ли вы, кто этот мощный старик?
12 самых ярких экранных дедушек
Кинопремьеры месяца. Декабрь
26.11
Кинопремьеры месяца. Декабрь
10 главных фильмов декабря 2017 года
Тут и сказочке конец…
25.11
Тут и сказочке конец…
15 кинофраншиз, которые завершились в 2017 году
Свет в конце туннеля
24.11
Свет в конце туннеля
10 лучших фильмов и сериалов о загробных мирах
Опять эта неизвестность…
23.11
Опять эта неизвестность…
10 вопросов, которые остались в «Лиге справедливости» без ответа
Голыми руками
20.11
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов о младенцах 10 фильмов о младенцах
10 самых кассовых неголливудских фильмов 10 самых кассовых неголливудских фильмов
10 лучших экранных котов и кошек 10 лучших экранных котов и кошек
10 фильмов, вызывающих страх высоты 10 фильмов, вызывающих страх высоты
11 фильмов, вышедших в прокат недоделанными 11 фильмов, вышедших в прокат недоделанными
15 выдающихся фильмов, которые плохо приняли в Каннах 15 выдающихся фильмов, которые плохо приняли в Каннах

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть