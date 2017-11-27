Конец перерыва

Съемочный процесс шестого сезона «Карточного домика» возобновится не ранее 8 декабря, сообщают Netflix. Ранее стриминговый сервис приостановил создание заключительной части шоу из-за скандала вокруг Кевина Спейси.

В данный момент авторы сериала активно переписывают сценарий и придумывают, как «избавиться» от главного героя Фрэнка Андервуда. По слухам, сценаристы готовы прибегнуть к самому очевидному варианту и попросту убить персонажа Спейси (его аналог из британского «Карточного домика», Фрэнсис Уркхарт, погиб в заключительной серии). Окончательное решение о судьбе Андервуда примут шоураннеры Мелисса Джеймс Гибсон и Фрэнк Пульезе.

О том, что 6 сезон шоу станет финальным, Netflix объявили почти сразу после публикации обвинений в сексуальных домогательствах в сторону Кевина Спейси, вскоре заморозив съемочной процесс и уволив актера. Жалобы о непристойном поведении Спейси также поступили от нескольких участников каста «Карточного домика».