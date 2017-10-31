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Последний срок

31.10.2017 00:00
Последний срок

Политическая теледрама «Карточный домик» подходит к концу: The Hollywood Reporter сообщают, что грядущий шестой сезон шоу Netflix станет финальным. Выход 13 заключительных эпизодов об амбициозных супругах Андервуд состоится в 2018 году.

Съемки шестого сезона «Карточного домика» уже идут, исполнительные продюсеры Мелисса Джеймс Гибсон и Фрэнк Пульезе вновь выступят в качестве шоураннеров. К ролям Клэр и Фрэнка Андервудов вернутся Робин Райт и Кевин Спейси, накануне совершивший каминг-аут и принесший извинения за сексуальные домогательства по отношению к 14-летнему актеру Энтони Рэппу.

 

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