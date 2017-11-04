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Конец Андервуда

04.11.2017 11:30
Конец Андервуда

Netflix объявили о прекращении сотрудничества с Кевином Спейси вследствие сексуального скандала вокруг актера, поэтому он не появится в шестом сезоне «Карточного домика». Кроме того, стриминговый сервис отказался от производства байопика о Горе Видале, где Спейси должен был сыграть заглавную роль и выступить продюсером.

Ранее на этой неделе Media Rights Capital и Netflix сообщили о приостановке съемочного процесса «Карточного домика» до выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации. На данный момент неизвестно, какой будет дальнейшая судьба сериала, но продюсеры шоу подумывают убить персонажа Спейси, Фрэнка Андервуда, чтобы затем продолжить сюжет уже без его участия. Также в разработке находятся три спин-оффа, один из которых посвящен Дагу Стэмперу.

 

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