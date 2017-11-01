Андервуд в опале

В связи с недавним сексуальным скандалом с участием Кевина Спейси Netflix приняли решение заморозить съемочный процесс шестого сезона «Карточного домика» до окончания разбирательств вокруг главной звезды политической теледрамы.

За сутки до этого стриминговый сервис объявил, что грядущий шестой сезон шоу станет финальным (параллельно Netflix ведут разработку нескольких спин-оффов «Карточного домика», в том числе о Даге Стэмпере). Обвинения Спейси в сексуальных домогательствах также привели к тому, что актер не получит почетную награду телевизионной премии «Международная Эмми».