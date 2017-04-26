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Копия киллера

26.04.2017 17:20
Копия киллера

Уилл Смит претендует на главную роль (вернее, даже на две) в фантастическом триллере Энга Ли «Близнец». Лента расскажет о планирующем уйти на покой киллере, которому предстоит убить своего молодого и более крепкого клона.

Проект пытаются запустить в производство еще с 1997 года, когда Даррен Лемке создал первую версию сценария, а Тони СкоТони Скотт (1944)тт должен был занять режиссерское кресло «Близнеца». Затем скрипт неоднократно переписывался, но так и не был реализован по техническим причинам: замысел показать на экране схватку «старой» и «молодой» версии одного и того же героя казался слишком сложным и дорогостоящим. Однако Энг Ли, ранее снявший «Жизнь Пи» и «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча», с подобной задачей должен справиться.

Продюсированием ленты занимается Джерри Брукхаймер. Дата релиза «Близнеца» не уточняется.

 

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