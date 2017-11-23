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Кошмар плейбоя

23.11.2017 10:00
Кошмар плейбоя

Появился первый тизер мини-сериала Showtime «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в заглавной роли.  Основой для сюжета послужил цикл романов о Патрике Мелроузе за авторством Эдварда Сент-Обина.

Патрик Мелроуз ‒ аристократичный и невероятно остроумный плейбой, выросший в богатой семье. В детстве Патрик получил психологическую травму: мальчик страдал от жесткого обращения своего отца и безразличности матери, смотревшей сквозь пальца на поведение мужа. Взрослый Мелроуз столкнулся с алкоголизмом, наркотической зависимостью, но в итоге смог полностью излечиться.

Предполагается, что «Мелроуз» станет настоящей телевизионной сагой. Каждому из пяти романов Сент-Обина будет посвящено по одному эпизоду, действие развернется во Франции 1960-х, Нью-Йорке 1980-х и Британии начала 2000-х. Сценарии всех серий написал Дэвид НиколлсВдали от обезумевшей толпы», «Один день»), режиссером выступает Эдвард БергерПод подозрением», «Германия 83»).

Премьера телевизионной драмы ожидается в 2018 году.


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