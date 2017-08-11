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Кошмары Хоукинса

11.08.2017 17:00
Кошмары Хоукинса

В Сеть попал свежий постер ко второму сезону «Очень странных дел», стилизованный под знаменитый плакат «Кошмара на улице Вязов». Возвращение мистической теледрамы Netflix ожидается 27 октября.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн УолфхардГэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол РайзерУилл ЧейзСэди Синк и Дакр Монтгомери.

 

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