Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Хорошими делами прославиться можно!
17 звезд кино, занимающихся благотворительностью
Годы вам к лицу.
15 пар актеров, игравших одного персонажа в разном возрасте
Утекай!
Скандалы, утечки, события и сюрпризы мира кино в 2014 году
Иногда они возвращаются.
10 камео мертвых персонажей
As himself.
15 киноактеров в роли самих себя
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Кризис Джимми

15.01.2017 14:41
Кризис Джимми

AMC огласили дату выхода 3-го сезона сериала «Лучше звоните Солу», спин-оффа теледрамы «Во все тяжкие», а также выложили трехминутный отрывок из премьерного эпизода.

В грядущем сезона нас ждет появление харизматичного злодея Густаво Фринга в исполнении Джанкарло Эспозито, который на тот момент еще не стал королем мета и только начал «искать свой путь», как выразился актер. Персонажа же Боба Оденкерка – адвоката Джимми МакГилла, который затем перевоплотится в Сола Гудмана ‒ ждут серьезные проблемы, поскольку ему может грозить самый настоящий тюремный срок.

Обязанности шоураннеров проекта снова взяли на себя Винс Гиллиган и Питер Гулд. Премьера 10-серийного сезона состоится на AMC 10 апреля.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам отрывок из первой серии 3 сезона «Лучше звоните Солу»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Образцовый плут. Рецензия на второй сезон сериала «Лучше звоните Солу» (Евгений Ухов, Film.ru)
24.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на второй сезон сериала «Лучше звоните Солу»

Второй сезон существенно уступает стартовому в динамике и юморе, но берет напряжением похождений Майка в лучших традициях «Во все тяжкие»  →
Позвоните Винсу. Обзор иностранной прессы по сериалам «Лучше звоните Солу» и «Батл Крик» (Владислав Копысов, Film.ru)
20.03.2015
Владислав Копысов, Film.ru

Позвоните Винсу

Обзор иностранной прессы по сериалам «Лучше звоните Солу» и «Батл Крик»  →
Адвокат-дьявол. Рецензия на пилот сериала «Лучше звоните Солу» (Евгений Ухов, Film.ru)
10.02.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на пилот сериала «Лучше звоните Солу»

Спин-офф «Во все тяжкие» начался весьма многообещающе: в пилоте есть шикарные персонажи, непростая завязка, захватывающий финал, юмор, сатира, камео Майка – все, что нужно фанатам...  →
Самые ожидаемые сериалы зимы 2015 года. Сериалы зимы 2015 года (Борис Иванов, Film.ru)
29.11.2014
Борис Иванов, Film.ru

Самые ожидаемые сериалы зимы 2015 года

Американский телесезон 2014-2015 годов продолжается, и в скором времени нас ждут новые, зимние премьеры  →
показать еще

Новости по теме

12.01.2017
Новый промо-ролик 3 сезона «Лучше звоните Солу».
05.01.2017
Промо-ролик 3 сезона «Лучше звоните Солу».
18.11.2016
Фото со съемок 3 сезона «Лучше звоните Солу».
16.03.2016
Заказан третий сезон «Лучше звоните Солу».
01.02.2016
Патрик Фэбиэн о втором сезоне «Лучше звоните Солу».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен
10 самых абсурдных фильмов, сочетающих несочетаемое 10 самых абсурдных фильмов, сочетающих несочетаемое
10 лучших советских детских фильмов о детях 10 лучших советских детских фильмов о детях
15 самых крутых музыкантов в кино 15 самых крутых музыкантов в кино
10 самых нелепых камео знаменитостей 10 самых нелепых камео знаменитостей
15 звезд, не окончивших школу 15 звезд, не окончивших школу

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть