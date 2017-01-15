Кризис Джимми

AMC огласили дату выхода 3-го сезона сериала «Лучше звоните Солу», спин-оффа теледрамы «Во все тяжкие», а также выложили трехминутный отрывок из премьерного эпизода.

В грядущем сезона нас ждет появление харизматичного злодея Густаво Фринга в исполнении Джанкарло Эспозито, который на тот момент еще не стал королем мета и только начал «искать свой путь», как выразился актер. Персонажа же Боба Оденкерка – адвоката Джимми МакГилла, который затем перевоплотится в Сола Гудмана ‒ ждут серьезные проблемы, поскольку ему может грозить самый настоящий тюремный срок.

Обязанности шоураннеров проекта снова взяли на себя Винс Гиллиган и Питер Гулд. Премьера 10-серийного сезона состоится на AMC 10 апреля.