Кризис Молнии

Третьи «Тачки» попали на первое место топа американского бокс-офиса, при этом показав худший старт в истории франшизы – за дебютный уик-энд в США мультфильм от Disney и Pixar заработал $53,5 миллиона. Зарубежный прокат принес анимационной ленте $21,3 миллиона.

Лидер прошлых двух недель, блокбастер DC «Чудо-Женщина», продолжает демонстрировать свою стойкость, на третьей неделю проката добавив еще $40,8 миллиона (общие сборы супергеройского экшена на данный момент составляют $571,8 миллиона). Третью строчку бокс-офиса США занял байопик «2pac: Легенда», стартовавший с 27 миллионами.