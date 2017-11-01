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Кровь Лори

01.11.2017 08:30
Кровь Лори

Джейми Ли Кёртис позирует вместе со стариной Майклом Майерсом на промокадре к новой части хоррор-франшизы «Хэллоуин». Режиссером проекта назначен Дэвид Гордон ГринАнанасовый экспресс», «Храбрые перцем»), снимающий ленту по сценарию Дэнни МакБрайда.

По словам создателя культового слэшера Джона Карпентера, фильм продолжит сюжет самой первой части серии и проигнорирует события всех существующих сиквелов (в том числе и «Хэллоуина 2»). Продюсируют новый «Хэллоуин» Джейсон Блум и его Blumhouse, а сам Карпентер возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера и композитора.

Релиз 11-го «Хэллоуина» состоится 19 октября 2018 года, через 40 лет после выхода оригинальной картины.

 

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