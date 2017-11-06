Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Страшные сказки.
10 самых мрачных семейных фильмов
Не удержали.
10 крупных фильмов, которые спиратили до премьеры
Слишком мало слов.
7 кинофильмов, снимавшихся без законченного сценария
Новые американские сериалы осени 2017 года .
20 главных американских телепремьер осени 2017 года
Самые многообещающие фильмы августа 2015 года.
Ожидаемые фильмы августа 2015 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Кульминация Аны

06.11.2017 20:00
Кульминация Аны

Universal выложили первый трейлер и постер эротической ленты «Пятьдесят оттенков свободы» ‒ заключительной части трилогии о непростых отношениях Кристиана Грэя (Джейми Дорнан) и Анастейши Стил (Дакота Джонсон).

Кристиан и Ана поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако супружескую идиллию нарушает мстительный бывший начальник миссис Грэй, Джек Хайд (Эрик Джонсон), поклявшийся во что бы то ни стало отплатить за свое увольнение из компании. Кроме того, призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, и теперь тучи над новоиспеченными супругами сгущаются всё сильнее.

Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули, снявший предыдущую часть франшизы по книгам Э.Л. Джеймс. В актерском составе также значатся Ариэль КеббелТайлер ХеклинРита ОраЛюк Граймс, Мишель ХаррисонМакс Мартини и другие.

Релиз «50 оттенков свободы» запланирован на 8 февраля.

 


 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

11.09.2017
Первый тизер ленты «Пятьдесят оттенков свободы».

Свежие рецензии


Главное

Темная справедливость
08:00
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
С места в карьер
03.11
С места в карьер
10 самых кассовых режиссерских кинодебютов
Тяга к подвигам
02.11
Тяга к подвигам
12 режиссеров, которым стоит попробовать себя в комикс-экранизациях
Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
Ужас без конца
30.10
Ужас без конца
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 российских ремейков иностранных кинокартин 12 российских ремейков иностранных кинокартин
10 позорных сиквелов к знаменитым фильмам 10 позорных сиквелов к знаменитым фильмам
10 красивых, но актерски бездарных голливудских звезд 10 красивых, но актерски бездарных голливудских звезд
12 актерских династий, снимающихся более полувека 12 актерских династий, снимающихся более полувека
10 фильмов, в которых один актер портит великолепный каст 10 фильмов, в которых один актер портит великолепный каст
12 звезд кино, которых не назовешь образцовыми отцами 12 звезд кино, которых не назовешь образцовыми отцами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть