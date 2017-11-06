Кульминация Аны

Universal выложили первый трейлер и постер эротической ленты «Пятьдесят оттенков свободы» ‒ заключительной части трилогии о непростых отношениях Кристиана Грэя (Джейми Дорнан) и Анастейши Стил (Дакота Джонсон).

Кристиан и Ана поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако супружескую идиллию нарушает мстительный бывший начальник миссис Грэй, Джек Хайд (Эрик Джонсон), поклявшийся во что бы то ни стало отплатить за свое увольнение из компании. Кроме того, призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, и теперь тучи над новоиспеченными супругами сгущаются всё сильнее.

Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули, снявший предыдущую часть франшизы по книгам Э.Л. Джеймс. В актерском составе также значатся Ариэль Кеббел, Тайлер Хеклин, Рита Ора, Люк Граймс, Мишель Харрисон, Макс Мартини и другие.

Релиз «50 оттенков свободы» запланирован на 8 февраля.