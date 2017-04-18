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Кунг-фу йога

18.04.2017 16:45
Кунг-фу йога

Появился дублированный трейлер экшен-комедии «Кунг-фу йога», в российском прокате получившей название «Доспехи Бога: В поисках сокровищ». Главную роль, охотящегося за сокровищами профессора археологии, исполнил Джеки Чан.

Китайский профессор археологии Джек из Музея Терракотовых воинов в городе Сиань, совместно с Ашмитой (тоже профессор, но из Индии) и Кирой (ассистентка) пытаются найти сокровища Магадхи. В Тибетской ледяной пещере они обнаруживают останки королевского войска, которая пропала вместе с сокровищами. Но в это время на них нападает Рэндал (Сону Суд), потомок предводителя бунтовавшего войска. После того, как они освободились из плена, они отправляются в Дубай, где с аукциона планируют продать бриллиант из ледяной пещеры. Пережив череду неудач и седлав много откровений о прошлом, Джек и его команда добираются до храма в Индии, где и используют бриллиант как ключ к настоящим сокровищам.

Режиссером выступил Стэнли Тонг, ранее снявший фэнтези-экшен «Миф», где Чан так же играл роль археолога Джека. Релиз фильма в отечественном прокате состоится 8 мая.

 
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