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Легенда файтингов

29.05.2017 15:00
Легенда файтингов

Платформа видеовещания Twitch и компания BANDAI NAMCO Entertainment Europe объявляют о совместном проведении серии турниров TEKKEN World Tour. Состязания пройдут по всему миру, сервис Twitch будет обеспечивать всестороннюю поддержку. Цель серии – поспособствовать созданию цельного сообщества игроков вокруг нового выпуска культового файтинга.

В серию TEKKEN World Tour войдут следующие турниры:

  • Tattakai Holland – Нидерланды;
  • GCC Major – Катар;
  • Moscow Fighting Arena – Россия;
  • VSFighting – Великобритания;
  • Dreamolition Derby – Германия;
  • Celtic Throwdown – Ирландия;
  • Street Grand Battle – Франция;
  • Milan Games Week – Италия;
  • Colosseum – Италия;
  • Barcelona Games World – Испания;
  • Warsaw Games Week – Польша;
  • Paris Games Week – Франция.


Онлайн-турниры:

  • 3-4 июля – на всех платформах;
  • 11-12 сентября – на всех платформах.


Трансляции всех турниров будут вестись эксклюзивно на канале Twitch.tv/Tekken. Узнать больше можно на официальном сайте серии по адресу http://tekkenworldtour.com.
 
Подробности о Moscow Fighting Arena изложены по адресу http://mfa2017.softclub.ru.
 
«Поклонники файтингов составляют заметную часть пользователей нашей платформы. Проведение TEKKEN World Tour станет нашей благодарностью за их энтузиазм, – рассказывает руководитель программ сервиса Twitch Ричард Тихер. – Именно файтинги стояли у истоков киберспорта. Они проделали долгий путь от небольших турниров в залах аркадных автоматов до масштабных чемпионатов, собирающих участников и зрителей со всего мира. Twitch с радостью поддерживает BANDAI NAMCO Entertainment Europe в проведении этой серии турниров, способствуя тому, чтобы файтинги всегда оставались в авангарде киберспорта, а игрокам, поклонникам и организаторам было комфортно заниматься любимым делом».
 
«TEKKEN 7 – представитель одной из самых узнаваемых файтинг-серий, а Twitch – великолепная площадка, на которой поклонники видеоигр могут общаться друг с другом. Этот союз открывает перед сообществом поистине безграничные перспективы! Одна из них – серия турниров TEKKEN World Tour, – добавляет вице-президент по маркетингу BANDAI NAMCO Entertainment Europe Херве Хердт. – Мы стремимся создать нечто совершенно невероятное для всех поклонников TEKKEN 7 при всесторонней поддержке со стороны сервиса Twitch. И помните: все это только начало, дальше будет еще лучше».
 
В TEKKEN 7 каждый бой – дело чести. Приготовьтесь вступить в сражение на PlayStation 4, Xbox One и PC уже 2 июня 2017 года. Игра будет сопровождаться субтитрами на русском языке.

Узнать больше о TEKKEN 7 можно на официальном сайте по адресу www.TEKKEN.com

 

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