Легенда файтингов

Платформа видеовещания Twitch и компания BANDAI NAMCO Entertainment Europe объявляют о совместном проведении серии турниров TEKKEN World Tour. Состязания пройдут по всему миру, сервис Twitch будет обеспечивать всестороннюю поддержку. Цель серии – поспособствовать созданию цельного сообщества игроков вокруг нового выпуска культового файтинга.

В серию TEKKEN World Tour войдут следующие турниры:

Tattakai Holland – Нидерланды;

GCC Major – Катар;

Moscow Fighting Arena – Россия;

VSFighting – Великобритания;

Dreamolition Derby – Германия;

Celtic Throwdown – Ирландия;

Street Grand Battle – Франция;

Milan Games Week – Италия;

Colosseum – Италия;

Barcelona Games World – Испания;

Warsaw Games Week – Польша;

Paris Games Week – Франция.



Онлайн-турниры:

3-4 июля – на всех платформах;

11-12 сентября – на всех платформах.



Трансляции всех турниров будут вестись эксклюзивно на канале Twitch.tv/Tekken. Узнать больше можно на официальном сайте серии по адресу http://tekkenworldtour.com.



Подробности о Moscow Fighting Arena изложены по адресу http://mfa2017.softclub.ru.



«Поклонники файтингов составляют заметную часть пользователей нашей платформы. Проведение TEKKEN World Tour станет нашей благодарностью за их энтузиазм, – рассказывает руководитель программ сервиса Twitch Ричард Тихер. – Именно файтинги стояли у истоков киберспорта. Они проделали долгий путь от небольших турниров в залах аркадных автоматов до масштабных чемпионатов, собирающих участников и зрителей со всего мира. Twitch с радостью поддерживает BANDAI NAMCO Entertainment Europe в проведении этой серии турниров, способствуя тому, чтобы файтинги всегда оставались в авангарде киберспорта, а игрокам, поклонникам и организаторам было комфортно заниматься любимым делом».



«TEKKEN 7 – представитель одной из самых узнаваемых файтинг-серий, а Twitch – великолепная площадка, на которой поклонники видеоигр могут общаться друг с другом. Этот союз открывает перед сообществом поистине безграничные перспективы! Одна из них – серия турниров TEKKEN World Tour, – добавляет вице-президент по маркетингу BANDAI NAMCO Entertainment Europe Херве Хердт. – Мы стремимся создать нечто совершенно невероятное для всех поклонников TEKKEN 7 при всесторонней поддержке со стороны сервиса Twitch. И помните: все это только начало, дальше будет еще лучше».



В TEKKEN 7 каждый бой – дело чести. Приготовьтесь вступить в сражение на PlayStation 4, Xbox One и PC уже 2 июня 2017 года. Игра будет сопровождаться субтитрами на русском языке.



Узнать больше о TEKKEN 7 можно на официальном сайте по адресу www.TEKKEN.com.