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Легенда о кассете

05.01.2017 21:53
Легенда о кассете

Вышел второй официальный трейлер хоррора «Звонки», третьего фильма из американского цикла франшизы «Звонок». Лента расскажет нам о событиях, которые произошли спустя 13 лет после предыдущей части.

По сюжету, молодая девушка Джулия (Матильда Лутц) начинает волноваться о своем парне по имени Холт (Алекс Роу), когда он начинает исследовать мрачную субкультуру, связанную с загадочной видеокассетой, убивающей своего зрителя через семь дней после просмотра. Джулия жертвует собой, чтобы спасти парня и при этом делает ужасающее открытие: существует также и “фильм в фильме”, которого никто никогда не видел.

В режиссерском кресле находится Ф. Хавьер Гутьеррес, а сценарий к фильму написали Акива Голдсман, Джейкоб Аарон Эстес и Дэвид Лоука. В каст также вошли Джонни Галэки, Винсент Д’Онофрио и Эйми Тигарден.

Отечественный релиз «Звонков» запланирован на 2 февраля.

 

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