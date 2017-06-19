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Легендарный отец

19.06.2017 14:00
Легендарный отец

20th Century Fox выпустили новый промо-ролик фантастического экшена «Планета обезьян: Война» от режиссера Мэтта Ривза, поставившего также предыдущую часть франшизы, «Планету обезьян: Революция». 

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди СеркисаВуди ХаррельсонаСтива ЗанаДжуди ГрирМакса Ллойда-ДжоунсаСару Кэннинг и других.

В отечественном прокате фильм окажется 13 июля.

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