Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Чужие лавры 3.
15 актрис, не заслуживших «Оскар» за лучшую роль
Своего нам не надо….
10 изначально мужских киноролей, сыгранных женщинами
Магия титров.
15 самых изобретательных начальных титров фильмов и сериалов
Самые ожидаемые фильмы февраля 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года
Только не для ваших глаз.
10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Лезвия славы

19.11.2017 16:30
Лезвия славы

Два свежих плаката биографической драмы «Ледяная стерва» с Марго Робби в образе фигуристки Тони Хардинг. Спортивная карьера героини оказывается под вопросом, когда её бывший муж (Себастьян Стэн) решает устроить нападение на соперницу Тони.

Несмотря на успешную карьеру фигуристки (двадцатилетняя Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя на одном соревновании и каскад с тройным акселем), прославилась Тоня после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Хардинг, Джефф Гиллоули, вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка»), над сценарием работал Стивен РоджерсP.S. Я люблю тебя»). В актерский состав также вошли Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эллисон Дженни и Эми Фокс.

В российском прокате лента окажется 25 января 2018 года.

 

 


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

02.11.2017
Марго Робби на постере спортивного байопика «Я, Тоня».
01.11.2017
Бесцензурный трейлер байопика «Я, Тоня» с Марго Робби.
23.10.2017
Порция кадров из байопика «Я, Тоня» с Марго Робби.
19.10.2017
Марго Робби в первом тизер-трейлере байопика «Я, Тоня».
23.09.2017
Байопик «Я, Тоня» с Марго Робби получил дату премьеры.

Свежие рецензии


Главное

Обмани меня!
08:00
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
Этому комиксу нужен другой герой!
16.11
Этому комиксу нужен другой герой!
13 актеров кинокомиксов, против которых были настроены фанаты
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 знаменитых голливудских матерей-одиночек 10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
10 фильмов о психоаналитиках 10 фильмов о психоаналитиках
15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли 15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли
9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров
10 кинозвезд, защитивших свой тыл успешными женами 10 кинозвезд, защитивших свой тыл успешными женами
20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях 20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть