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Любитель яблок

27.06.2017 22:30
Любитель яблок

Голливудская киноадаптации манги «Тетрадь смерти» обзавелась первым постером с участием Рюка, озвученного Уиллемом Дефо. Премьера фильма от Netflix намечена на конец августа.

Сюжет посвящен истории старшеклассника Лайта Тернера (Нэт Вулф), в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас ПарлапанидесДжереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Маргарет КуэллиТони АлиШи Уигхэм и Кит Стэнфилд в роли детектива L.

Релиз «Тетради смерти» ожидается 25 августа.

 

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