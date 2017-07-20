Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Возвращение к истокам.
14 приквелов, не ударивших лицом в грязь
Потерянное в переводе.
10 голливудских актрис с самыми сексапильными голосами
А не спеши ты нас хоронить.
15 «последних» фильмов, оказавшихся не последними
Нарисовались – не сотрешь.
12 режиссеров, начинавших путь в большое кино с анимации
Без слез не взглянешь.
10 самых депрессивных фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Magnum Opus

20.07.2017 13:20
Magnum Opus

Ролик о создании экранизации фэнтези «Тёмная Башня» с закадровыми комментариями от исполнителей главных ролей, Идриса Эльбы и Мэттью МакКонахи, самого Стивена Кинга и других.

Сюжет посвящен стрелку Роланду Дискейну – последнему члену древнего рыцарского ордена стрелков. Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму. Основная сюжетная линия лежит вокруг длительного похода по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включают в себя посещение и других миров, и временных эпох, например, Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что, если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

Режиссером ленты стал Николай АрсельКоролевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой Голдсманом, Андерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст также составляют Том Тэйлор (Джейк Чеймберз), Джеки Эрл Хейли (исполняет роль бесстрашного лидера вампиров – Сайра), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

В отечественном прокате «Тёмная Башня» стартует с 3 августа.

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
07.05.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Пора в ящик. 11 произведений Стивена Кинга, которые хочется увидеть на телеэкране (Евгений Ухов, Film.ru)
07.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Пора в ящик

Язык не повернется сказать, что у Стивена Кинга все отлично складывается с экранизацией его литературных произведений…  →
Фоторепортаж: Ночь Стивена Кинга в парке искусств Музеон
26.08.2013

Фоторепортаж: Ночь Стивена Кинга в парке искусств Музеон

23-го августа издательство АСТ совместно с журналом Empire провели "Ночь Стивена Кинга" в парке искусств Музеон. В рамках мероприятия состоялась презентация новой книги автора "Ветер...  →
показать еще

Новости по теме

10.07.2017
Вышел второй трейлер экранизации «Тёмной Башни» Стивена Кинга.
08.07.2017
Свежие кадры из «Тёмной Башни» по Стивену Кингу.
03.07.2017
Два свежих постера «Тёмной башни» с Эльбой и МакКонахи.
26.06.2017
Ролик о создании «Тёмной Башни» по Стивену Кингу.
14.06.2017
Дональд Трамп заблокировал Стивена Кинга в твиттере.

 

Свежие рецензии


Главное

Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
Лучшее снотворное
16.07
Лучшее снотворное
8 звезд кино, уснувших на собственных фильмах
Намек понят!
16.07
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами 10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами
20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино 20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино
13 самых сексуальных персонажей-блондинок 13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Ещё 13 «пасхальных яиц» для самых глазастых зрителей Ещё 13 «пасхальных яиц» для самых глазастых зрителей
10 лучших фильмов о танцах и танцорах 10 лучших фильмов о танцах и танцорах
25 фильмов, в которых могла бы сыграть Натали Портман 25 фильмов, в которых могла бы сыграть Натали Портман

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть