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Маугли наших дней

19.10.2017 15:35
Маугли наших дней

Кинокомпания СТВ и режиссер Наталия МещаниноваКомбинат «Надежда»») завершают съемки драмы «Сердце мира». В качестве сценаристов также выступили Степан Девонин, сыгравший главную роль, и Борис Хлебников, которому Мещанинова помогала в работе над «Аритмией».

Сюжет посвящен истории Егора, работающего ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки ‒ это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.

 

Наталья Дрозд, продюсер: «В фильме исследуется одна из главных проблем современной цивилизации, ставшая причиной множества гуманитарных катастроф в XX веке ‒ стремление интерпретировать чужое мировоззрение и чужие проблемы через призму собственных ценностей; принуждение к субъективном понимаемому ”добру”; деятельное и разрушительное вторжение в хрупкую экосистему иных этнокультурных и социальных измерений под флагом борьбы за чьи-либо права, без понимания того, что на самом деле необходимо тем, кому ты пытаешься помочь и как это повлияет на всех остальных. В центре сюжета ‒ испытательно-тренировочная станция для охотничьих собак, место уникальное, живущее по-своему, очень простому и ясному укладу. В кино никогда не показывали внутреннюю жизнь таких станций, особенно с учетом того, что подобные заведения, где натаскивают охотничьих собак, запрещены в большинстве стран. Эта локация очень точно работает на раскрытие внутреннего мира главного героя Егора –  современного Маугли, которому гораздо проще дарить свою нежность и заботу животным, чем людям».

 

В актерский состав также вошли Дмитрий ПоднозовЛедокол»), Яна СекстеОттепель»), Витя Ободков, Екатерина ВасильеваГостья из будущего», «Лев Толстой») и Евгений Сытый («Аритмия», «Гоголь. Начало»). Съемки начались в середине сентября и проходили в Ленинградской области, Псковской области и в городе Себеж.

Дата выхода «Сердца мира» в прокат не называется.

 

 

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