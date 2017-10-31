Месть гитариста

Сценарист и комикс-автор Джеймс О’Барр сообщил примерную дату начала съемок ремейка «Ворона», получившего название «Возрождение Ворона», а также подтвердил, что Корин Харди выступит режиссером ленты.
«В данный момент мы планируем приступить к пре-продакшену в феврале, а талантливый британский постановщик Корин Харди займет режиссерское кресло. Я полностью вовлечен в работу над каждым аспектом фильма и активно сотрудничаю с режиссером», ‒ говорит О’Барр.
Ремейк «Ворона» находился в производственном аду более 10 лет, пока в сентябре этого года права на дистрибуцию проекта не приобрели Sony Pictures (тогда же картина сменила название). Предполагается, что заглавную роль исполнит Джейсон Момоа, точная дата релиза пока что не разглашается.
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