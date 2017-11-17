Месть матери

Персонажные постеры чёрной драмеди «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» с участием Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсона и Сэма Рокуэлла. Режиссером ленты выступил Мартин МакДона («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов»).

Прошло семь месяцев с тех пор, как дочь женщины по имени Милдред Хэйс (Фрэнсис МакДорманд) была обнаружена мертвой, однако виновного в убийстве полицейские так и не нашли. Отчаявшись, Милдред исписывает три биллборда, ведущих в ее город, провокационными посланиями, обращенными к шефу местной полиции – Уильяму Уиллоуби (Вуди Харрельсон). Когда же в ситуацию впутывается его помощник-офицер, незрелый маменькин сынок Диксон (Сэм Рокуэлл), склонный к насилию, противостояние Милдред и органов правопорядка выходит на новый уровень.

В актерском составе также значатся Питер Динклэйдж, Эбби Корниш и Лукас Хеджес. Российский релиз картины ожидается 1 февраля 2018-го.